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    HaberlerEkonomi Haberleri BP’nin ilk çeyrek karı 1,6 milyar dolar düştü
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    28.04.2020 - 11:34 |

    BP’nin ilk çeyrek karı 1,6 milyar dolar düştü

    İngiliz enerji şirketi BP'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 azalarak 800 milyon dolara geriledi.

    BP’nin ilk çeyrek karı 1,6 milyar dolar düştü

    BP’den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolar düşüşle 800 milyon dolara gerilediği bildirildi.

    Şirketin ürünlerine olan talepte sert düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, faaliyet ortamında “olağanüstü bir belirsizlik” seviyesi ile karşılaşıldığı kaydedildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bernard Looney ise “Endüstrimiz arz ve talep dengesinde daha önce görülmemiş bir şokla karşılaştı. Fakat bu içimize kapanmamız için bir mazeret değil. İnsanları korumak konusundaki çabalarımıza odaklanarak, toplumu destekliyor, finansmanımızı güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Looney, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen BP’nin 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefini koruduğunu da kaydetti.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebilirizHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını sürecinde aşının öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "13 hastalığa karşı çocukları, devlet tarafından bir aşı şemasıyla aşılıyoruz. Bu aşıları kullanmayı bırakırsak, bunların içerisinden en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir. Her yıl 14 binin üzerinde çocuğu sadece aşı yapmadığımız için kaybedebiliriz" dedi.
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