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    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili 30,01 dolar
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    06.05.2020 - 10:21 |

    Brent petrolün varili 30,01 dolar

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 30,01 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili 30,01 dolar

    Dün 30,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 30,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 30,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,19 dolardan alıcı buldu.

    Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan öngörülere göre, 25 Nisan-1 Mayıs haftasında 8,44 milyon varil artış olan ABD ticari ham petrol stokları, beklenenden daha hızlı yükseldi.

    Uzmanlar, stok kapasitelerinin beklenenden daha hızlı dolduğu endişelerinin fiyatları baskıladığını belirtiyor. Brent petrolde teknik olarak 30,93 ile 31,31 dolar aralığının direnç, 29,57 ile 28,90 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

      Tabea Antik Kenti'ne koyun sürüsü daldıDenizli'nin Kale ilçesindeki Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp, üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım?" dedi.
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