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    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili 30 doların altına düştü
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    14.04.2020 - 19:02 | | AA

    Brent petrolün varili 30 doların altına düştü

    Gelen son dakika haberine göre; Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda 30 doların altına geriledi.

    Brent petrolün varili 30 doların altına düştü

     

    Dünü 31,74 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili saat 18.48 itibarıyla 29,85 dolara kadar inerken günlük kaybı yüzde 5,95 oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 21,07 dolardan alıcı bulurken günlük düşüşü yüzde 6 seviyesindeydi.

    Dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

    Ancak, OPEC adıyla bilinen gruba üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine neden oluyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    Ne sosyal mesafe ne sokağa çıkma yasağıİstanbul Yenikapı Parkı’nda güzel havanın tadını çıkarıp corona virüs meydan okudular. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı Parkı güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Parkta piknik yapanlar, çocuklarıyla top oynayanlar, oturanlar, çocuklar, yürüyüş yapanlarla oldu. Polis ekipleri parkta bulunanları uyardı ancak, uyarıyı dikkate alan olmadı. Parkta ne sosyal mesafe dikkate alındı, ne de çocukların sokağa çıkma yasağı.
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