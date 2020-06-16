BİST109.5560.00EURO7.750.32USD6.830.06ALTIN378.670.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili 39,80 dolar
    ABONE OL
    16.06.2020 - 09:36 | | AA

    Brent petrolün varili 39,80 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,80 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili 39,80 dolar

    Dün 39,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 39,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,13 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın şirket hisseleri alımına başlayacağını açıklamasıyla hareketlenen mali piyasaların ekonomiye ilişkin oluşturduğu olumlu beklentiler etkili oldu.

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararları da fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor. Bugün, Uluslararası Enerji Ajansının mayıs ayı verilerini içeren aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

    Brent petrolde teknik olarak 40,66 ile 43,32 dolar aralığının direnç, 38 ile 35,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

    Haliç'te 'sis' kazası: 1 yaralıSabah erken saatlerde Megakent İstanbul’da etkili olan sis, Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazasının olmasına sebebiyet verdi. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralanırken E-5 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana’da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

    Adana’da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Bakan Koca duyurdu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı, cezası ne kadar?

    Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller hangileri? Bakan Koca duyurdu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı, cezası ne kadar?

    Sıradaki Haber