BİST111.2520,04EURO6,830,05USD6,120,31ALTIN321,600,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili ne kadar?
    ABONE OL
    04.03.2020 - 09:24 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 52,90 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar?

    Dün 54,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 52,90 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,89 dolardan alıcı buldu.

    Petrol fiyatları, yarın Viyana'da düzenlenecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin 8. Olağan Dışı Toplantısı'nda petrol kesintisini artıracağı beklentisiyle yükselme eğilimi gösteriyor.

    OPEC ve OPEC dışı ülkelerin öncüsü konumundaki Suudi Arabistan'ın ve Rusya'nın günlük 1 milyon varile varan yeni kesintileri onaylaması bekleniyor. Brent petrolde teknik olarak 52,71 ile 52,89 dolar aralığının direnç, 52,53 ile 52,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

      Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İstanbul’da ilginç kaza! Orta refüje çıktı

      İstanbul’da ilginç kaza! Orta refüje çıktı

      Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

      Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

      Göçmenlere sert müdahale

      Göçmenlere sert müdahale

      AB temsilcisinden utanç şovu!

      AB temsilcisinden utanç şovu!

      Sıradaki Haber