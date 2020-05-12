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    12.05.2020 - 09:49 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 29,85 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar?

    Dün 30,11 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 29,85 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,52 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlar, Suudi Arabistan’ın 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak üretimini 1 milyon varil azaltacağını ve diğer bazı üreticilerin de benzer kesintilere gideceklerini açıklamalarıyla birlikte az da olsa toparlanma eğilimi gösteriyor.

    Dünya genelinde ülkelerin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini gevşeterek ekonomilerini canlandırmaya çalışmaları da fiyatları destekleyici etki oluşturuyor.

    Uzmanlar, piyasadaki petrol arz fazlasının fiyatların hızla yükselmesine engel olmaya devam ettiğini belirtiyor.

    Suudi Arabistan'ın liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 9,7 milyon varil azaltma kararını uygulamaya başlamıştı.

    Brent petrolde teknik olarak 29,94 ile 30,16 dolar aralığının direnç, 29,72 ile 29,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

      İstanbul'da taksilere yönelik koronavirüs denetimiŞişli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri taksi sürücülerini koronavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesti.
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