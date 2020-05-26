MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili ne kadar?
ABONE OL
26.05.2020 - 09:49 | | AA

Brent petrolün varili ne kadar?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili ne kadar?

Dün 35,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,08 artışla 36,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,47 dolardan alıcı buldu.

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden ikincisinin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Bu arada, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'taki güvenlik durumu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerini görüştükleri açıklandı.

İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş ve bu gelişmenin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Uzmanlar, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirtiyor.

Ancak, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusundaki istekleri fiyatların artmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,18 ile 37,69 dolar aralığının direnç, 34,67 ile 33,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Rusya'da meydana gelen askeri helikopter kazası kameraya böyle yansıdıRusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza!

İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza!

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 0-14 ve 15-20 yaş arası gençler ne zaman hangi saat dilimleri arasında sokağa çıkabilecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 0-14 ve 15-20 yaş arası gençler ne zaman hangi saat dilimleri arasında sokağa çıkabilecek?

Sıradaki Haber