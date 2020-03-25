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    25.03.2020 - 09:08 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu? (25.03.2020)

    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 28,01 dolardan işlem görüyor.

    Dün 28,65 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,16 artışla 28,01 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 24,95 dolardan alıcı buldu.

    ABD Senatosunun, 2 trilyon dolarlık teşvik paketini onaylayacağı beklentisiyle küresel petrol fiyatları yükselişe geçti. Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tahminlerine göre, ABD ham petrol stokları 1,25 milyon varil azaldı.

    Bu gelişmeler fiyatları yukarı yönlü etkilerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşları fiyatları baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 28,15 ile 28,41 dolar aralığının direnç, 27,89 ile 27,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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