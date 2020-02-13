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    HaberlerEkonomi Haberleri Brent petrolün varili ne kadar oldu?
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    13.02.2020 - 09:56 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 55,64 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Dün 56,37 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü bu seviyede tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,29 düşüşle 55,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,19 dolardan alıcı buldu.

    ABD'de ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,5 milyon varil artışla 442,5 milyon varile, günlük ham petrol üretiminin de 102 bin varil artışla yaklaşık 13 milyon varile yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz fazlası endişelerini beraberinde getirirken fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

    in'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşlaması nedeniyle petrol fiyatları dün yüzde 3'ün üzerinde yükselirken, bugün gelen kar satışları fiyatlardaki düşüşte etkili oldu.

    Brent petrolde teknik olarak 55,78 ile 55,88 dolar aralığının direnç, 55,60 ile 55,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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