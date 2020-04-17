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    17.04.2020 - 09:46 | | AA

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 27,51 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrolün varili ne kadar oldu?

    Dün 28,09 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 27,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,99 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol fiyatları, Çin ekonomisinin uzun yıllardan sonra ilk defa küçülüyor olması ve dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileri nedeniyle düşüş eğilimi gösteriyor.

    Uzmanlar, ABD’nin ekonomisini canlandırmak için kademeli olarak aldığı tedbirleri gevşetecek olmasının ve Rusya ile Suudi Arabistan’ın üretimlerini kesinti kararında belirtilen miktarlardan daha fazla azaltacağı beklentilerinin, fiyatların düşüşünü sınırladığını belirtiyor.

    Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi martta bir önceki aya göre 821 bin varil artarak 28 milyon 610 bin varile yükseldi. OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 620 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 860 bin varile çıktı.

    Brent petrolde teknik olarak 28,61 ile 28,92 dolar aralığının direnç, 28,30 ile 27,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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