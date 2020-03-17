Brüksel Havayolları, koronavirüs nedeniyle bütün seferleri durduracak

Brüksel Havayolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya çapındaki koronavirüs krizinin neden olduğu olağanüstü koşullar nedeniyle bütün uçuşların 21 Mart'tan itibaren askıya alındığı belirtildi.
Bu aşamada operasyonların 20 Nisan'da yeniden başlaması için çabalanacağına dikkati çekilen açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini 1 Haziran'a kadar değiştirebilecekleri bildirildi. Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.
Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.