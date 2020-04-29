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    HaberlerEkonomi Haberleri Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı
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    29.04.2020 - 16:02 |

    Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı

    Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sefer iptallerini 1 Haziran'a kadar uzattı.

    Brüksel Havayolları sefer iptallerini uzattı

    Brüksel Havayolları, salgının neden olduğu olağanüstü koşullar sebebiyle bütün uçuşların askıya alınma kararının uzatıldığını açıkladı.

    Salgınla mücadele amacıyla pek çok ülkenin seyahat kısıtlaması uygulamasını sürdürdüğü anımsatılan açıklamada, operasyonların 1 Haziran'dan önce başlamayacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu dönemde uçuşu olan yolcuların biletlerini değiştirebilecekleri belirtildi.

    Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşlarını 21 Mart'tan itibaren askıya almıştı. Brüksel merkezli hava yolu şirketi, 48 uçakla 100'ün üzerinde noktaya uçuş düzenliyordu.

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