BİST1.0900.00EURO8.820.10USD7.480.02ALTIN465.090.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bu domateslerin tanesi 1 kilo!
    ABONE OL
    09.09.2020 - 08:01 | | DHA

    Bu domateslerin tanesi 1 kilo!

    Denizli'nin Çameli ilçesinde, örtü altı seracılıkla hormonsuz, bombus arıları kullanılarak organik yetiştirilen domateslerin tanesi 1 kilo ile 1 kilo 300 gram arasında geliyor.

    Bu domateslerin tanesi 1 kilo!

    Çameli ilçesinde mart ayında dikilen ve haziran ayı ortasında başlanan domates hasadı sürüyor. Seralarda hormon kullanılmadan bombus arılarıyla organik yetiştirilen domateslerin ağırlığı 1 kilo 300 grama kadar çıkıyor. 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen ve bölgeye has lezzeti olan domatesler, kalitesine göre kilosu 2 TL'den satılıyor.

    Gökçeyaka Mahallesi'nde örtü altı üretim yapan çiftçi Mehmet Genç, 4 dönüm alanda domates yetiştirdiğini belirterek, "Seramızdaki domatesleri hormonsuz olarak yetiştiriyoruz. Organik olarak ürettiğimiz bazı domateslerimizin tanesinin ağırlığı 1 kilogramı geçebiliyor. Daha kaliteli ürünler elde edebilmek için bombus arılarını kullanıyoruz. Bu arılar domateslerin doğal yollardan döllenmesini sağlıyor. İlçemizde üretilen domatesler oldukça lezzetli yiyenler tadını çok beğeniyor" dedi.

    İlçede üretilen domateslerin lezzetiyle sevildiğini belirten Genç, "Bir çiftçi olarak kaliteli domatesler ürettiğim için gururluyum. Sabah akşam seradan hiç çıkmam. Kaliteli işçilik çok önemli. Domates üretiminde gübreleme ve sulama ve işçilik zahmetli bir süreci var. Çameli domatesi çok lezzetli olduğu için talep yoğun oluyor. Yurtiçi pazarının yanı sıra yurt dışına ihracat da yapıyoruz" diye konuştu.

    9 Eylül 2020 Milliyet'te Gündem9 Eylül 2020 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto 8 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama

    Süper Loto 8 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (9 Eylül)

    Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (9 Eylül)

    Sıradaki Haber