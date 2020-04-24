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    HaberlerEkonomi Haberleri Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı
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    24.04.2020 - 19:41 | | AA

    Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti.

    Bu hafta borsa, altın ve dolar kazandırdı

     

    BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08, en düşük 97.275,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59 artarak 98.758,96 puandan tamamladı.

    İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15 artışla 2.562,00 lira oldu.

    Geçen hafta 613,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya yükseldi. Bu hafta, ABD doları yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lira ve avro yüzde 0,01 azalışla 7,5450 lira oldu.

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları oldu.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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