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HaberlerEkonomi Haberleri Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi
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12.02.2021 - 18:44 | | AA

Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74, altının gram satış fiyatı yüzde 1,40, euro/TL yüzde 0,35 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bu hafta borsa, altın ve euro kazandırdı, dolar kaybettirdi

 

BIST 100 endeksi, en düşük 1.519,00, en yüksek 1.558,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,74 artarak 1.538,44 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 değer kaybederek 7,0330 liraya gerilerken, avro yüzde 0,35 artarak 8,5020 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,96 ile fon sepeti fonları oldu.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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