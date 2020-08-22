BİST1.110-1.50EURO8.64-0.17USD7.340.59ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
    ABONE OL
    22.08.2020 - 07:52 | | AA

    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.

    Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

    BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.

    Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.

    Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar!

    Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar!

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

    YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM, 2020 YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

    YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM, 2020 YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

    Sıradaki Haber