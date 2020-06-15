Bu pist Türkiye’yi geleceğe uçuracak

Açıldığı ilk yılda küresel bir ‘hub’ haline gelen İstanbul Havalimanı dünya çapındaki konumunu bir adım ileri taşıyacak 3. bağımsız pistine kavuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Havalimanı’nda iniş ve kalkış kapasitesini daha da artırmak amacıyla yapılan üçüncü pistin, Devlet Konukevi’nin ve caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, “İnşaat süresinden kapasitesine kadar gerçek anlamda dünya çapında bir şaheser olan bu havalimanımız, Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sembollerinden biri” dedi. Törenin sonunda ise Erdoğan’ın verdiği kalkış izniyle üç ayrı pistten TK1453, TK1923 ve TK2023 çağrı adlarına sahip üç THY uçağı aynı anda havalandı. Yeni pist, İstanbul Havalimanı’ndaki saatlik uçak iniş - kalkış kapasitesini 80’den 120’ye çıkaracak.

Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da yer aldı.

Bekleme kısalacak

Yeni pistle İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı konumuna yükseliyor.

İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. bağımsız pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

Hizmete girdiği tarihten itibaren ülkenin gururu haline gelen İstanbul Havalimanı’nın üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“İstanbul Havalimanı’nın resmi açılışını 29 Ekim 2018’de yaptık ancak havalimanımız tam kapasiteyle yaklaşık 14 ay önce, 6 Nisan 2019 tarihinde çalışmaya başladı. Bugüne kadar havalimanımız iç hatlarda 107 bin, dış hatlarda 316 bin olmak üzere, toplam 423 bin uçuşa ve 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Yeni hizmete girecek üçüncü pist, ikinci kule ve taksi yolu ile iç ve dış hatlarda bekleme süreleri kısalacağı için bu sayılar hızla artacaktır.

Pistimizin bir diğer özelliği de dünyanın en büyük uçaklarının dahi rahatça iniş kalkış yapabilmesine, park edebilmesine imkan sağlamasıdır. Ayrıca dünyada bu pistin hemen bitişiğindeki ikinci kule ile yüksek yoğunluklu hava trafiğini kontrol eden çok az sayıda havalimanı vardır. Pistimiz her türlü hava şartında kullanılmasına imkan veren teknik alt yapısıyla da örnek eserdir.”

200 milyon yolcu

Erdoğan, İstanbul Havalimanının mevcut haliyle yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi. Salgın sebebiyle verilen arayı bir kenara bırakarak ifade etmek gerekirse İstanbul Havalimanı’ndan neredeyse ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor. Kullanan herkesin hayranlığını dile getirdiği havalimanımızın devreye girmesiyle adeta küresel ve bölgesel hava ulaşımında yeni bir dönem başladı.”

Sağlık turizmi için büyük hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalkınmanın temel unsuru olarak ulaştırma yatırımlarında ne kadar iyi bir noktaya gelirsek, ülkemizin büyümesinin ve güçlenmesinin önünü de o denli açmış oluruz. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Bunun için ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Salgın döneminde yaşananların, Türkiye’nin imkanlarının ve potansiyelinin büyüklüğünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eğer 45 günde bu millet kalkıp da 1008 odalı bir hastane Yeşilköy’e, 1008 odalı bir hastaneyi de Sancaktepe’ye yapıyorsa, bu milletin ne kadar azimli, ne kadar kararlı ve ne kadar muktedir olduğunu gösteriyor. Sağlık turizminde bir adım attık. Yeşilköy’e uçaklar inecek oradan yaya mesafede hastaneye geçecek. Sancaktepe, eski askeri havaalanı. Oraya inecek, oradan yine yaya yolundan hastaneye gidip tedavisini olup, uçakla dönüşünü yapacak. Öbür tarafta Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hem buraya İGA’ya yakın hem de Yeşilköy’e yakın. Orada da yine en ileri teknoloji sağlıkta mevcut. Sağlık turizmini böylece çok güçlü hale getirmiş oluyoruz.”

Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim siyasetimiz bu ülkenin 83 milyon ferdinin her birinin kendini özgür, güvende, huzurlu hissetmesi, müreffeh bir hayat sürmesi siyasetidir. İstanbul Havalimanı’nı da bunun için inşa ettik. Suriye’de ve Libya’daki harekatlarımızı da bunun için gerçekleştirdik. Şayet bizimle yarışmak isteyen varsa gelsin iddiasını, hedefini, mücadelesini bu konularda ortaya koysun” dedi.

Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi durumunda bu sürecin (Kovid-19) çok daha hızlı atlatılarak, eski huzurlu günlere yeniden dönüleceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Salgın döneminde iyice belirginleşen avantajlarımızı, hedeflerimize ulaşmanın aracı haline getirmek için de gece gündüz çalışacağız. Geçmişte Türkiye küresel düzeydeki büyük dönüşüm dönemlerini vizyonsuz siyasi kadrolar veya kendi iç kavgaları sebebiyle değerlendirememiştir. İnşallah bu defa öyle olmayacak.”

Erdoğan, “Eğer bir gün bizden daha iyi eser üretecek, bizden daha iyi hizmet edecek birileri gelir ve milletimiz de onu tercih ederse inanın bundan sadece memnuniyet duyarız. İşte o gün gelene kadar ülkemiz ve milletimiz için daha çok neler yapabileceğimizin kavgasını ver-meyi sürdüreceğiz” dedi.

En zorlu hava koşullarına hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü pist ile birlikte açılışı yapılan Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin 45 metre yüksekliğinde ve 10 kontrol pozisyonuna sahip olduğunu belirterek, “Piste ve terminalin doğusuna hizmet verecek olan 2. kule, 1. kule ile birlikte aynı anda operasyon yapacak. İki kulenin aynı anda aktif olması, dünyada çok az sayıda havalimanında bulunan bir özellik” dedi. Yeni pist hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“3’üncü pistimiz, hâkim rüzgâr yönüne göre konumlandırılmış ve 18 (kuzey), 36 (güney) pist başı ismiyle adlandırılmıştır. Yani pistimizin ismi 18/36 pisti olmuştur. Pistimiz, 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15’er metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir.

Toplam kaplamalı kısım, banketler dahil 75 metredir. Pist, bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkân tanıyan 4F kategorisindedir. Toplamda 25 adet taksi yolu içermektedir. Pistin güney kısmında, soğuk hava koşullarında trafiği sağlamak amacıyla uçağın buzlanmasını önlemek için de-icing apronu bulunmaktadır. 3’üncü pistimiz havacılıkta CAT-III olarak adlandırılan en zorlu hava koşullarında iniş ve kalkışa olanak sağlayacak elektrik ve elektronik seyrüsefer sistemlerine sahiptir.”

Zamandan tasarruf

Karaismailoğlu, özellikle iç hat uçuşlarında, mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacağını bildirdi. Devlet Konukevi’nin ise şeref salonu, 2 konferans salonu, 502 metrekarelik fuaye alanı ve 3 ayrı toplantı salonu ile temsil kabiliyeti yüksek bir tesis olarak hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı camisinin ise kapalı alanında 4 bin 163 kişiye, avlusu ile birlikte de toplam 6 bin 230 kişiye kapılarını açacağını dile getirdi.

Tüm dünyaya örnek olacak

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz İstanbul Havalimanı’nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

Cengiz, İstanbul Havalimanı’nın yapımının ilk gününde tam kapasite hizmete geçmesine kadar olan sürede yaşanılanları aktaran bir belgesel yayınlandığını ifade ederek, “Bu belgeseli izleyen herkes hem İstanbul Havalimanı’nın hem de yapılan işin büyüklüğünün çok daha iyi anladığını söylüyor” diye konuştu.

Açılışın üzerinden geçen bir yıllık sürede İstanbul Havalimanı’nda hiçbir sorun yaşamadıklarını, çok başarılı bir döneme imza atıldığını ifade eden Cengiz, “Yakaladığımız bu başarı tüm dünyaya örnek olacak nitelikte, salgın öncesindeki yolcu sayısı da bunu başardığımızı teyit ediyor” şeklinde konuştu.