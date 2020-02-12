Bu terazi ekonomik özgürlüğü tartıyor

Bu kadınların çevre baskısı başta olmak üzere pazarın kurulduğu günden bu yana pek çok sorun ve engelle mücadele ettiklerini belirten DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar, şunları söyledi:



“Şiddet mağduru olan ve ekonomik özgürlüğü olmadığı için büyük zorluklar yaşayan kadınlar için üzülmenin ötesine geçip, sürdürülebilir projelerle onları hayata bağlamak gerekiyor. DİKAD olarak Bağlar Kadın Semt Pazarı’na ve pazarcı kadınlarımıza bu bakış açısı ile destek veriyoruz. Türkiye için örnek olması gereken bu örnek projeyi ayakta tutabilmek için herkesin desteğini bekliyoruz.”



Ekonomik olarak zor durumdaki kadınları hayata tutundurmak için geliştirilmesi gereken sürdürülebilir modellere örnek olabilecek proje ilgili bilgi veren Aktar şöyle konuştu:



Sürdürülebilir model



“Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nin Bağcılar bölgesinde 2013’te kurulan Bağlar Semt Pazarı, Türkiye’nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliğini taşıyor. Şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmek için 250 kadınla kuruldu. Şiddet mağduru, boşanmış, ayrıldığı için ailesi tarafından reddedilen, çalıştığı işten çıkarılan, eşi çalışamayan, maddi durumu kötü olan onlarca mağdur kadının yer aldığı bir pazar.”



Sahip çıkılmalı



Son dönemde nüfusu hızla artan baBağlar’da erkek pazarcıların çalıştığı bir pazar daha kurulduğunu, kadın pazarcılar bununla rekabet ederken şimdi yine erkek pazarcıların çalışacağı ikinci bir pazarın daha planlarının yapıldığını anlatan Aktar, “Bu pazarlar yaklaşık bin erkek pazarcıdan oluşuyor ve alım gücü ile kadın pazarcıların rekabet edebileceğinin çok ötesinde ticari avantajlara sahip bulunuyor. İkinci erkek pazarı da bölgelerine girerse hiçbir kadının pazarcılıkla ayakta kalma gücü kalmayacak” dedi.