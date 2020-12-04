'Bu yıl 102 bin siber saldırı gerçekleşti'

Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı “13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı”ndaki konuşmasında, denetim birimlerince yapılan takipler neticesinde, 209 sahte konferans uygulaması tespit edildiğini belirterek, “Türkiye’yi hedef alan ve engellenen siber saldırıların sayısı 2018’de 73 bin iken, 2019’da 150 bine çıktı. 2020’de şu ana kadar gerçekleşen ve engellenen saldırı sayısı 102 bini aştı” dedi.



‘Önlem aldık’



Konferansın bu yılki temasının ‘Siber Güvenlik ve Güvenli Veri Paylaşımı’ olarak seçilmesinin yerinde bir tercih olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Yaşadığımız pandemi sürecinde, İletişim Platformu üzerinden Kovid-19 ile ilgili yayımlanan tehdit istihbarat raporunda, 42 zararlı yazılım incelemesi ve 569 zararlı yazılım bilgisi paylaşılmıştır. 814 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellenmiştir. Pandemi sürecindeki uzaktan çalışma ve erişim nedeniyle uzaktan yönetim servislerinin taranmasında 17 bin 250 zafiyet noktası tespit edildi ve gerekli önlemler alındı.”



Karaismailoğlu, en çok saldırı alan sektörlerin başında elektronik haberleşme, kritik kamu kurumları, bilişim, sanayi, enerji ve eğitim olduğuna dikkati çekerek, pandemi döneminde özellikle elektronik haberleşme sektörüne yönelik saldırılar arttığı bilgisini paylaştı.



Yüzde 15 büyüme



Karaismailoğlu, bu yıl salgının etkileriyle bilişim sektörünün yüzde 15 büyüdüğüne değinerek, şöyle devam etti: “Sabit ve mobil genişbant internet kullanımında yüzde 50 artış oldu. Ses ve internet trafiklerinde de yüzde 50’ye varan artış yaşandı. Bu sırada fiber hat uzunluğumuz 404 bin kilometreyi aştı. Sabit geniş bant abone sayımız 15 milyon 300 bini geçti. Sabit altyapılarda fiber abone sayımız 3 milyon 500 bini aştı. 83 milyona ulaşan mobil abone sayısının yüzde 90’dan fazlası, son dört yılda 4.5G hizmetini kullanmaya başladı. Genişbantta abone sayısı 78 milyon 400 bine ulaştı.”



23 sıra yükseldi



Bakanlığa bağlı kuruluşlarla Türkiye’yi siber saldırı tehditlerinden koruyabilmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Global Siber Güvenlik Endeksinde, Türkiye’nin geçen yıl bir önceki yıla göre 23 basamak birden yükselerek, dünyada 20. sıraya çıktığını belirtti.