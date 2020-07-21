‘Bu yıl kurbanlıklar yüzde 19 zamlandı’

Bayraktar, “Fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğiniı tahmin ediyoruz. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 14.61, küçükbaşta ise yüzde 18.81 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 21lira 47 kuruştan 24 lira 61 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 93 kuruştan, 28 lira 43 kuruşa çıktı” bilgisini verdi.

Bayraktar, “Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvandan daha fazla kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan var” diye konuştu.

Bayraktar, “Kasaplar, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 70 lira, büyükbaşta ise 625 lira civarında para almaktadır. Kasaplara ödenen toplam para 344.5 milyon lirayı bulacaktır” dedi.