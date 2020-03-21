BİST85.7960,70 EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Buğday üretimi arttı patates soğan bol
    ABONE OL
    21.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Buğday üretimi arttı patates soğan bol

    Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebin arttığı buğday, soğan, patates gibi ürünlere yönelik analiz yaparken, makarnalık başta olmak üzere buğday ekilişlerinin yüzde 10 civarında arttığı, stoklardaki soğan ve patatesin de yeni ürün dönemine kadar yetecek düzeyde olduğu belirlendi.

    Buğday üretimi arttı patates soğan bol

    Ülke genelinde saha ziyaretleriyle gerçekleştirilen analize göre, ülkede geçen yıl 68.5 milyon dekar buğday ekildi.

    Turfanda çıkıyor

    2019 üretimi 2.2 milyon ton soğandan depolanan  kısmın turfandanın çıkacağı nisan sonuna kadar yeterli olacağı değerlendiriliyor. Patateste de 2019 üretimi olan 4.9 milyon tondan depolanmış miktarın, turfanda üretim zamanı mayısa kadar yeteceği ediliyor.

     

    Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Muğla'da sazlık alanda korkutan yangın

    Muğla'da sazlık alanda korkutan yangın

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber