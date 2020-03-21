21.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Buğday üretimi arttı patates soğan bol
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle talebin arttığı buğday, soğan, patates gibi ürünlere yönelik analiz yaparken, makarnalık başta olmak üzere buğday ekilişlerinin yüzde 10 civarında arttığı, stoklardaki soğan ve patatesin de yeni ürün dönemine kadar yetecek düzeyde olduğu belirlendi.
Ülke genelinde saha ziyaretleriyle gerçekleştirilen analize göre, ülkede geçen yıl 68.5 milyon dekar buğday ekildi.
Turfanda çıkıyor
2019 üretimi 2.2 milyon ton soğandan depolanan kısmın turfandanın çıkacağı nisan sonuna kadar yeterli olacağı değerlendiriliyor. Patateste de 2019 üretimi olan 4.9 milyon tondan depolanmış miktarın, turfanda üretim zamanı mayısa kadar yeteceği ediliyor.