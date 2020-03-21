Buğday üretimi arttı patates soğan bol

Ülke genelinde saha ziyaretleriyle gerçekleştirilen analize göre, ülkede geçen yıl 68.5 milyon dekar buğday ekildi.

Turfanda çıkıyor

2019 üretimi 2.2 milyon ton soğandan depolanan kısmın turfandanın çıkacağı nisan sonuna kadar yeterli olacağı değerlendiriliyor. Patateste de 2019 üretimi olan 4.9 milyon tondan depolanmış miktarın, turfanda üretim zamanı mayısa kadar yeteceği ediliyor.