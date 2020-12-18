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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Buğday ve arpada sıfır gümrüğe devam

Buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi uygulamasının nisan ayı sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Buğday ve arpada sıfır gümrüğe devam

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar uyarınca, yeni tip koronavirüs salgınının devam etmesi nedeniyle, hububat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla ithalatında son 2 aydır gümrük vergisi sıfırlanan buğday, arpa ve mısır için bu kararın geçerlilik süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.

Daha önce ekim ayında alınan karar uyarınca, buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak 2021'e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacaktı.

Pandemi etkiledi

Uzmanlar, genel olarak tarım politikalarının üretimi artıracak şekilde yapılanmasını önerirken, kısa vadede ise ürün tedariki için ithalatı ‘gerekli’ olarak değerlendiriyor. Pandemi süreci ve iklim değişikliği kaynaklı rekolte kayıpları, dünyada gıda fiyatlarının yukarı yönlü hareketini tetikliyor.

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