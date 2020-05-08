BİST98.6300.23EURO7.700.19USD7.110.28ALTIN392.970.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde
    ABONE OL
    08.05.2020 - 11:17 | | AA

    Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday alım fiyatını açıklamasının ardından gözler, kısa süre sonra gerçekleştirilecek hasatla buğday üretimine çevrildi.

    Buğdayda alım fiyatı açıklandı, gözler üretimde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hububat ve bakliyat alım fiyatlarını kabine toplantısının ardından açıklamıştı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla stratejik tarım ürünlerini takip etmek üzere oluşturulan "Ürün Masaları" da başta hasadın yaklaştığı buğdaya ilişkin gelişmeler olmak üzere saha ziyaretleriyle tarım alanlarını takip ediyor.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ürün Masaları tarafından hazırlanan değerlendirme kapsamında, geçen yıl buğday ekilişi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon ton oldu. 57,5 milyon dekar alanda 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekar alanda da 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi.

    Üretimde artış bekleniyor

    Bu üretim sezonu için yapılan ilk değerlendirmelere göre ise özellikle makarnalık buğdayda olmak üzere toplam ekiliş alanları yüzde 5 civarında arttı. Artışının daha çok sulu alanlarda olması sebebiyle üretimin bir önceki yılın yüzde 5-10 üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

    Yağışların da bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle kardeşlenme aşamasında herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Sapa kalkma ve başaklanma dönemleri için de bu dönemdeki yağışlar önemli.

    Şanlıurfa, Adana, Tekirdağ, Kırklareli, Ankara ve Yozgat'ta nisan ayında yapılan tespitlere göre, üretimde önemli sıkıntı yaşanmıyor. Adana ve Şanlıurfa'da buğday gelişimi dane dolumu aşamasına geçti. Bazı illerde, yabani ot, hastalık ve fare mücadelesi yürütülüyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığının talebiyle Kovid-19 sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için önem taşıyor.

    Pandeminin buğday üretimine etkisi

    Yapılan değerlendirmede, pandemi sürecinin buğday üretimine etkisi de ele alındı. Buna göre, pandemi öncesi ekilişlerin tamamlanmış olması avantaj sağlarken, 2019-2020 üretim sezonu için özellikle makarnalık buğday ekiliş alanlarında ve üretiminde artış bekleniyor. Buğday ekiliş alanlarındaki artışın daha çok sulu alanlarda olması sebebiyle verimde de artış öngörülüyor.

    Yine TMO'nun alım yapacağı ürünler arasında yer alan mercimekte de bitkinin fenolojik gelişiminde sorun görünmüyor. Nohut üretiminde ise gerek alansal gerek iklimsel olarak olumsuzluk belirlenmedi.

    Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel ve anlamlı Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

    Anneler Günü kutlama mesajları! En güzel ve anlamlı Anneler Günü resimli mesajı-sözleri!

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

    Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında? Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

    Sıradaki Haber