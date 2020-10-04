Buğdayda korona spekülasyonuna karşı ithalat

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın eylül ayına ilişkin buğday bülteninde, Kovid-19 nedeniyle lojistik alanında yaşanılan zorluklara rağmen dünya gıda temininde yaşanan endişenin gıda krizine dönüşmediği vurgulandı. “Avustralya, Rusya, Arjantin, Kanada ve diğer ülkelerdeki artışların Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düşük üretimi telafi edeceği değerlendirilmektedir” denildi. Türkiye’de ise 2020 yılı buğday üretiminin 2019 sezonuna göre yüzde 7.9’luk artışla 20.5 milyon ton olacağı tahminine yer verilen bültende, şunlar kaydedildi:



“Ülkemiz 2019’da 9.8 milyon ton buğdayı 2.3 milyar dolar karşılığında ithal etmiş olup, buna karşılık 7.5 milyon buğday karşılığı buğday mamulleri (un, makarna, bulgur, irmik ve bisküvi) ihracatı gerçekleştirerek 2.9 milyar dolarlık ihracat geliri elde etmiştir. 2020 yılı ilk 7 ayında 5 milyon ton buğdayı 1.3 milyar dolar karşılığında ithal edilmiş, 4.2 milyon ton buğday karşılığı mamul madde ihracatı gerçekleştirilmiş ve 1.7 milyar dolarlık ihracat geliri elde edilmiştir.”



Bültende Kovid-19 salgını nedeniyle piyasaların olumsuz etkilenebileceği beklentisi bulunduğu belirtilerek buğdayda spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek için, TMO’nun buğday ve arpa stoklarını ithalat yoluyla takviye etmek için ithalat ihalelerine çıktığı kaydedildi.