Buğdaydaki üretim artışı gelecek yıl da sürecek

Gıda Komitesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler ve hasat sonrası hububat gelişmeleri ele alınırken, 2020 üretim sezonu için yapılan saha gözlemleri neticesinde rekoltenin yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla toplanırken, küresel salgında alınan tedbirler ve hasat sonrası hububat gelişmeleri ele alındı. Gözler de ülkenin buğday üretimine çevrildi.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları tarafından hazırlanan buğday bülteninden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde söz konusu ürünün hasadı tamamlandı.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verimli bir üretim sezonu gerçekleşirken, üretimde geçen yıla göre yüzde 20 artış gerçekleşti. İlk hasatların yapıldığı Akdeniz Bölgesi'nde de verimli bir sezon yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde mayıs ayının sonlarına doğru görülen aşırı sıcaklar ve don olaylarının rekolteye etkisi sınırlı kaldı. Konya'da ise son 10 yılın en verimli sezonu tamamlandı.

Marmara Bölgesi'nde üretimin yoğun olarak yapıldığı Trakya'da lokal alanlarda hastalık ve zararlılar tespit edilse de rekolte uzun yıllar ortalamasında gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde de hasatlar sorunsuz şekilde bitirildi.

Bültene göre, 2020 üretim sezonu için yapılan saha gözlemleri neticesinde rekoltenin yüzde 8 artarak 20,5 milyon ton olacağı değerlendiriliyor.

Hasat süresince piyasa dışı aktörler yanında gerek Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) gerekse Türk Şeker'in alım yapması piyasa fiyatlarının TMO müdahale alım fiyatlarının üzerinde seyretmesini sağladı.

Fiyatların üretici beklentisini karşılamış olması nedeniyle bu durumun 2021 yılı buğday ekim kararlarına olumlu yansıması öngörülüyor.

TMO gerekli önlemleri alıyor

TMO'nun açıkladığı yüksek alım fiyatları yanında, bakanlık da gübre ve prim desteklerini yüzde 100 artırdı. Bu destekler, buğdayda elde edilen üretim artışında etkili oldu.

Dünya genelinde devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede temel gıda ürünü taleplerinde yoğun artış yaşanırken, bu durum TMO stoklarına talebi de artırdı.

TMO bu süreçte iç alımla oluşturduğu stoklarını sezon içinde dış alımla takviye ederek piyasalara ürün arzını kesintisiz sürdürdü. Salgının süreceği ve önemli hububat ihracatçısı ülkelerin ihracat kısıtlamasına gidebilecekleri tahmin edilirken, TMO da piyasa düzenleme görevi kapsamında çalışma yapıyor.

Buna göre, TMO, spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, sezon içinde sektörün ham madde taleplerini karşılamak ve yurt içi alımlarla belirli bir seviyeye ulaşan buğday ve arpa stoklarını ithalat yoluyla takviye ederek dünya genelinde yaşanabilecek bir sıkıntı halinde hazırlıklı olmak amacıyla ithalat ihalelerine çıkıyor.