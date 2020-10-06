06.10.2020 - 09:23 |
Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı yükseldi
6 Ekim 2020 Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükseldi. Düne kıyasladığımızda bugün artış gösteren altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış da arttı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak için harekete geçen vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde. İşte altının alış ve satış miktarı...
Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ikinci gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:474,02 TRY Satış Fiyatı:476,29 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:772,70 TRY Satış Fiyatı:779,70 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.543,00 TRY Satış Fiyatı:1.557,50 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.080,90 TRY Satış Fiyatı:3.102,80 TRY