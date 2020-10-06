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    HaberlerEkonomi Haberleri Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı yükseldi
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    06.10.2020 - 09:23 |

    Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı yükseldi

    6 Ekim 2020 Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yükseldi. Düne kıyasladığımızda bugün artış gösteren altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış da arttı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak için harekete geçen vatandaşlar için tüm detaylar haberimizde. İşte altının alış ve satış miktarı...

    Bugün altın fiyatları ne kadar? 6 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı yükseldi

    Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ikinci gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:474,02 TRY Satış Fiyatı:476,29 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:772,70 TRY Satış Fiyatı:779,70 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.543,00 TRY Satış Fiyatı:1.557,50 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.080,90 TRY Satış Fiyatı:3.102,80 TRY

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    Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşetiEsenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
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