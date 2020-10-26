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    26.10.2020 - 09:04 |

    Bugün başladı! Artık e-devlet üzerinden abonelikler iptal edilebilecek

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren uygulama bugün resmen yürürlüğe girdi. Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler bugünden itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

    Bugün başladı! Artık e-devlet üzerinden abonelikler iptal edilebilecek

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

    ABONELİK İPTALİ İŞLEMLERİ ARTIK E-DEVLET'TE

    E-Devlet Kapısı’ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.

    İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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