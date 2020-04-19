Bugünkü altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?

Altın fiyatları her geçen hafta rekor kırıyor. Gram altın perşembe günü tarihi rekor kırdı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı büyük bir merak konusu olurken sıklıkla bugün 'Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?' sorusu soruluyor. İşte 19 Nisan altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:372,75 TL / Satış Fiyatı:375,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:603,00 TL / Satış Fiyatı:616,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.207,10 TL / Satış Fiyatı:1.232,30 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.415,70 TL / Satış Fiyatı:2.440,60 TL

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