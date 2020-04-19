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    19.04.2020 - 11:24 |

    Bugünkü altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?

    Altın fiyatları geçen hafta da tarihi zirveyi gördü. Perşembe günü gram altın 382 liraya kadar yükseldi. Cuma günü düşüşe geçen altın fiyatlarının son durumu merak edilirken 'Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?' sorusu sıklıkla soruluyor.

    Bugünkü altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?

     

    Altın fiyatları her geçen hafta rekor kırıyor. Gram altın perşembe günü tarihi rekor kırdı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı büyük bir merak konusu olurken sıklıkla bugün 'Çeyrek ve gram altın hafta sonu ne kadar?' sorusu soruluyor. İşte 19 Nisan altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:372,75 TL / Satış Fiyatı:375,59 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:603,00 TL / Satış Fiyatı:616,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.207,10 TL / Satış Fiyatı:1.232,30 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.415,70 TL / Satış Fiyatı:2.440,60 TL

    ALTIN FİYATLARI CANLI 2020 LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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