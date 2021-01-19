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19.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

BusinessCard’a yüzde 5 indirim

VakıfBank ile Op Grup arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle VakıfBank BusinessCard’lılara OPET istasyonlarından Opet Otobil aracılığıyla yapacakları her akaryakıt harcamasında yüzde 5 indirim sağlanıyor.

BusinessCard’a yüzde 5 indirim

BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için kısa bir kayıt sürecini tamamlamaları gerekiyor. İşbirliğiyle ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, şunları söyledi:

“Müşterilerimizin ihtiyaçlarını sürekli olarak analiz ediyoruz. Buradan hareketle yenilikçi ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra marka işbirliklerine ara vermeden devam ediyoruz. Op Grup ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile kredi kartı harcamalarında önemli bir yeri bulunan akaryakıt harcamalarında ticari müşterilerimize önemli bir kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Bu işbirliğiyle ticari segmentteki binlerce VakıfBank BusinessCard sahibine yeni yılda yüzde 5 indirim avantajı sunuyoruz.”

Kampanya detayları

VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için öncelikle Op Grup ile ‘Otobil Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekiyor. Bunun için ‘OPET’ yazıp 5724’e gönderen kart sahipleri daha sonra geri aranıyor ve Otobil tanımlanması için gerekli adımlar hakkında kendilerine bilgi veriliyor.

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