Bütçe dengesi açıklandı

2020 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 285,3 milyar TL, bütçe gelirleri 255,7 milyar TL ve bütçe açığı 29,6 milyar TL olurken, faiz dışı bütçe giderleri 247,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 8,7 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 36 milyar 160 milyon TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 29 milyar 581 milyon TL açık vermiştir. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 2 milyar 797 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 8 milyar 667 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 285 milyar 330 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 38 milyar 248 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 247 milyar 82 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon TL ödenekten Ocak-Mart döneminde 285 milyar 330 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise 254 milyar 443 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak-Mart dönemi bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 26,5 iken 2020 yılında yüzde 26 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 oranında artarak 247 milyar 82 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 26,2 iken 2020 yılında yüzde 25,8 olmuştur.

Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Mart dönemi itibarıyla 255 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 176 milyar 100 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 70 milyar 410 milyon TL olmuştur.

2019 yılı Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri 218 milyar 283 milyon TL iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 17,2 oranında artarak 255 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak-Mart dönemi gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 24,8 iken 2020 yılında yüzde 26,7 olmuştur.

2020 yılı Ocak-Mart dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında artarak 176 milyar 100 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 20,4 iken 2020 yılında yüzde 22,4 olmuştur."