BİST120.9770,69EURO6,56-0,06USD6,05-0,14ALTIN307,20-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322 arttı
    ABONE OL
    17.02.2020 - 11:16 | | DHA

    Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322 arttı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayında bütçe fazlasının yüzde 322.4 artışla 21.5 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

    Hazine-Bütçe fazlası Ocak'ta yüzde 322 arttı

     

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ocak ayında faiz dışı fazla yüzde 176.9 artışla 34.2 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde, bütçe giderleri yüzde 9.6 artışla 100.67 milyar liraya, bütçe gelirleri de yüzde 26 artışla 122.17 milyar liraya çıktı. Bu dönemde, vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu.

    Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artarak 67 milyar 416 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7.4 iken 2020 yılında yüzde 8.6 oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında, "Program döneminde mali disipline kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecektir. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması hedeflenmektedir" denildi.

    Tokat'ın tescilli organik lezzeti, 'bez' sucukTOKAT'ta, yöreye özgü bez sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edilen sucuklar doğal içeriğiyle ilgi görüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavı ne zaman?

    KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, Önlisans, Lisans sınavı ne zaman?

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Sıradaki Haber