‘Büyük-küçük her yatırımı destekliyoruz’

Düz, “1988 yılında kurulan Aklease, tecrübesi, uzman kadrosu, çeşitli fonlama imkanları ve finanse ettiği önemli yatırım projeleri ile sektörde farklılaşmakta, örnek ve öncü konumda yer almaktadır” dedi.



Nakit akışına uygun çözüm



Çetin Düz, “Aklease olarak üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz” dedi. Düz, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda verimlilik; uzun vadeli stratejimiz olan sağlıklı, kârlı ve sürdürülebilir büyümenin çok önemli bir saç ayağı ve şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası... Bu kapsamda, süreçlerin kaliteden ödün verilmeden iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu sayede müşteri memnuniyetinin sürdürülebilirliğini de amaçlıyoruz.”



‘Geniş fon ağına sahibiz’



Düz, “Aklease olarak, müşterilerimizin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş bir fonlama ağına sahibiz. Fonlama ağımızın içerisinde para ve sermaye piyasaları haricinde, yurt içi ve yurt dışı bankalar, uluslararası ve çok taraflı finansal kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası vb.), ihracat kredi kuruluşları (Hermes, US Exim vb.) ve sektör bazlı özel fonlar yer alıyor. Bu çok çeşitli kaynaklardan sağladığımız fonları müşterilerimize çok uygun şartlarda ve uzun vadeli olarak aktarabiliyoruz” diye konuştu.



Uygun maliyetli fonlar



Özellikle yurt dışından makine-ekipman ithalatı yolu ile yapılacak yatırımlarda, ihracat kredi kuruluşları (ECA-Export Credit Agency) kaynaklı, uzun vadeli ve uygun maliyetli fonları, leasingin avantajları ve uzman operasyonel destek ile birleştirerek müşterilerine sunduklarını kaydeden Düz, şöyle konuştu:

“Ayrıca yurt dışından enerji finansmanına uygun, uzun vadeli ve rekabetçi fonlara erişim imkanımız var. Türkiye’nin birçok farklı ilindeki birçok önemli GES (güneş enerjisi santrali) yatırımını finanse ettik; bugüne kadar yaklaşık 130 mw GES, 90 mw RES finansmanı yaptık ve yenilenebilir enerji konusundaki mevcut projelerde yer almaya devam ediyoruz.”



10 adımda leasing



Çetin Düz, leasing işlemlerini şöyle anlattı:



1 - Yatırımcı ve ekipmanı satan firma malın modeli, fiyatı ve geri ödeme koşullarında anlaşır.

2 - Leasing şirketi, yatırım ile ilgili alternatif ödeme planlarını değerlendirmek üzere yatırımcıya iletir.

3 - Yatırımcı, kredi tesisi için gerekli evrakları hazırlayıp iletir.

4 - Leasing şirketi tarafında kredi incelemesi yapılır ve koşullar belirlenir.

5 - Yatırımcı ile leasing şirketi arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanır.

6 - Yatırıma konu malın tüm satın alma işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirilir.

7 - Satın alma sonrası oluşan kesin ödeme planı yatırımcıya (kiracıya) gönderilir.

8 - Kiracı, ödeme planı doğrultusunda kira ödemelerine başlar.

9 - Her kira ödemesi için leasing şirketi tarafından kiracıya fatura düzenlenir.

10 - Vade sonunda mal kiracıya devir edilir.