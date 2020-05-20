‘Büyük Türkiye idealine gençlerle kavuşacağız’

Bakan Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaştı. Albayrak, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelenin işaret fişeğini yakışının 101’inci yıldönümünü kutladıklarını belirterek, 19 Mayıs’ın Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günü olduğunu vurguladı.

Albayrak, gençlerin bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak kişiler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



Yeni projeler yolda



“Kovid-19 sonrası tüketim alışkanlıkların, küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik alt yapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olabilen iş dünyamızla, her şeyden önemlisi genç eğitimli insan kaynağımızla Kovid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız.



Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak ‘1 Milyon Yazılımcı’ projemizi hayata geçirdik. Çok yakında gençlerimize dünya ile rekabetimizi güçlendirecek katma değerli ve ihracata dayalı üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi açıklayacağız. Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturacak olan siz gençlerimizsiniz.”