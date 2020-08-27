Büyümenin hızı kadar niteliği de önemli

İSO Meclisi ve İSO Meslek Komiteleri’nin (MESKOM) video konferans ile gerçekleştirilen ağustos ayı ortak toplantısında konuşan Bahçıvan, son haftalarda açıklanan bazı verilerin ekonominin koronavirüs şokunu atlattığı yönünde umut verdiğini belirterek, sürdürülebilir büyümeye ve finansal istikrara özen gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Belirgin iyileşme

Bahçıvan, salgının ilk iki ayında kümülatif olarak yaklaşık yüzde 35 daralan takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, mayıstaki yüzde 18’lik toparlanmanın ardından haziranda da yüzde 17.6 büyüme kaydettiğini vurguladı.

Temmuz öncü göstergelerinin de faaliyet koşullarında iyileşmenin belirginleştiğini gösterdiğini bildiren Bahçıvan, şunları kaydetti:

“İSO Türkiye İmalat PMI 56,9 ile 9,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bu yılın ikinci yarısına oldukça güçlü bir başlangıca işaret etti. Sanayicilerimizin ihracat koşullarını ölçen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi de 53’e yükselerek son 5 ayda ilk kez 50 eşiğini aştı. Otomobil ve konut başta olmak üzere ertelenmiş tüketim harcamalarının büyük bir ivme kazandığı görülüyor. Fakat bu güçlü göstergeler elbette ekonomimizin tüm sorunlarının üstesinden gelindiği anlamını taşımıyor. En az büyümenin hızı kadar sürdürülebilirliğine, niteliğine ve onun temel taşlarından biri olan finansal istikrara özen göstermemiz gereken bir dönemdeyiz.”