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    HaberlerEkonomi Haberleri Çad, Angola’ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek
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    17.03.2020 - 13:58 | | AA

    Çad, Angola’ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek

    Nüfusunun büyük bölümü hayvancılıkla uğraşan Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık, Angola’ya 75 bin baş sığır verecek.

    Çad, Angola’ya borcunu büyükbaş hayvanla ödeyecek

    Jornal de Angola gazetesinin haberine göre, 2017'den bu yana borcunu ödeyemeyen Çad, Angola'yla yaptığı anlaşma gereği borcunu büyükbaş hayvanla ödemeye başladı.

    Bu kapsamda, Çad, yaklaşık 100 milyon dolarlık borcuna karşılık 75 bin baş sığır verecek. İlk etapta bin sığırı taşıyan gemi Angola'ya ulaşırken ay sonuna kadar yaklaşık 4 bin 500 sığır daha ülkeye teslim edilecek.

    Hükümet, sığırların bir kısmı ile ülke hayvancılığını geliştirmeyi bir kısmını da kırsal kesimdeki ailelere dağıtmayı planlıyor. 

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