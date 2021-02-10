10.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çağlayan Çetin Trendyol başkanı
Trendyol Grup, liderlik ekibini güçlendiriyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçi birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a başkan olarak atandı. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.
Trendyol kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin’in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Çetin de yeni görevine ilişkin olarak şunları söyledi:
“Trendyol, 19.3 milyon aktif müşterisi ve ekonomimize yaptığı 1.1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye’nin teknoloji alanında en büyük başarı hikayelerindendir. Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1.1 milyon bireysel satıcımızla hedefimiz ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol’u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir.
Trendyol Grup’un orta ve uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”
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