Çağlayan Çetin Trendyol başkanı

Trendyol kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin’in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Çetin de yeni görevine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Trendyol, 19.3 milyon aktif müşterisi ve ekonomimize yaptığı 1.1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye’nin teknoloji alanında en büyük başarı hikayelerindendir. Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1.1 milyon bireysel satıcımızla hedefimiz ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol’u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir.

Trendyol Grup’un orta ve uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”