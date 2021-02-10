MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Çağlayan Çetin Trendyol başkanı
ABONE OL
10.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çağlayan Çetin Trendyol başkanı

Trendyol Grup, liderlik ekibini güçlendiriyor. Finans sektöründe yurtdışı ve yurtiçi birçok üst düzey görev üstlenen Çağlayan Çetin, Trendyol Grup’a başkan olarak atandı. Çetin, grubun yeni yatırımlar, yatırımcı ilişkileri ve büyüme stratejisinden sorumlu olacak.

Çağlayan Çetin Trendyol başkanı

Trendyol kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda liderlik ekibimizi de güçlendiriyoruz. Çağlayan Çetin’in aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Çetin de yeni görevine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Trendyol, 19.3 milyon aktif müşterisi ve ekonomimize yaptığı 1.1 milyon kişilik istihdam katkısıyla Türkiye’nin teknoloji alanında en büyük başarı hikayelerindendir. Sayıları 100 bini aşan işletme ve 1.1 milyon bireysel satıcımızla hedefimiz ülkemize yaptığımız pozitif etkiyi artırmak ve Trendyol’u Avrupa pazarının lider e-ticaret platformlarından biri haline getirmektir.

Trendyol Grup’un orta ve uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.”

Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinasıKonya'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar...

Son Dakika: Kritik 4 hafta başladı! Bölgesel yasaklar...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son Dakika... Kara kış kapıya dayandı! İstanbul’da... 15 derece alarmı!

Son Dakika... Kara kış kapıya dayandı! İstanbul’da... 15 derece alarmı!

Sıradaki Haber