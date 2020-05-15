Çanakkale Köprüsü’nde kulelerde mutlu son

Temeli 18 Mart 2017’de atılan ve tamamlandığında, 2 bin 23 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığı unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor.



Köprü ayakları arasındaki 2 bin metrelik mesafe, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023’ü, dünyanın en uzun kule yüksekliğine sahip olacak olan köprünün çelik kule yüksekliği olan 318 metre ise 3. ayın 18’ini; 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.



Erdoğan katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 Metre Yüksekliğindeki Çelik Kule Son Blok Yerleştirme Törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın video konferansı ile iştirak edeceğini söyledi. Karaismailoğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle birlikte, Çanakkale Boğazı’ndaki Lapseki - Gelibolu arasındaki ulaşımı süresi, 1.5 saatten 6 dakikaya inecek. Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısını yaşatacaktır. Bu eser, aynı zamanda, ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından en önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte, tarım ve turizm bölgesi olan Trakya’yı, Ege Bölgesi’ne bağlayacak ana arter ve prestij projesi olacak” dedi.



40 kilometre daha az yol



Yapım çalışmaları tüm hızı ile devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022’de hizmete girecek. Çanakkale Köprüsü’nün de içinde yer aldığı 101 km. uzunluğundaki Malkara - Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km.’lik kısalma sağlanacak.