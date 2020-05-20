Canlı altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Piyasalar dün kapalıydı. Bugün bir önceki kapanışa göre altın fiyatlarında çok az bir yukrı hareket söz konusu... Güvenli liman olarak altından şaşmayan yatırımcılar veya hediyelik olarak altın almak isteyenler bugün piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:377,00 TL Satış Fiyatı:381,12 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:612,60 TL Satış Fiyatı:625,30 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.225,70 TL Satış Fiyatı:1.250,70 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.451,00 TL Satış Fiyatı:2.476,80 TL