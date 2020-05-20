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    HaberlerEkonomi Haberleri Canlı altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    20.05.2020 - 09:21 |

    Canlı altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Altın fiyatları haftaya düşüşle başlarken bugün bir önceki kapanışa göre hafif bir yükseliş söz konusu... Dünkü 19 Mayıs tatilinin ardından piyasanın durumu merak edilirken 'Çeyrek ve gram altın ne kadar?' soruları da yaygın bir şekilde soruluyor. İşte 20 Mayıs Canlı altın fiyatları...

    Canlı altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Piyasalar dün kapalıydı. Bugün bir önceki kapanışa göre altın fiyatlarında çok az bir yukrı hareket söz konusu... Güvenli liman olarak altından şaşmayan yatırımcılar veya hediyelik olarak altın almak isteyenler bugün piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar?

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:377,00 TL Satış Fiyatı:381,12 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:612,60 TL Satış Fiyatı:625,30 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.225,70 TL Satış Fiyatı:1.250,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.451,00 TL Satış Fiyatı:2.476,80 TL

    İtfaiye ekiplerinden Silivri'de yılan operasyonuİstanbul Silivri'de bir çiftlik evine giren boyu 2.5 metreyi bulan yılan İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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