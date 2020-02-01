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    01.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Canlı kara midye CarrefourSA’da

    Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Türkiye’de bir ilke imza atarak balık reyonu olan marketlerinde canlı kara midye satışına başladı.

    Canlı kara midye CarrefourSA’da

    Carrefoursa CEO’su Kutay Kartallıoğlu’nun verdiği bilgiye göre, şirket, bir sokak lezzeti olan midye taleplerini karşılamak adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başlayarak müşterilerinin talebini yerine getirdi.

    Midyeler, çiftlikte hasat edildikten sonra arındırma tesisinde arındırılarak soğuk zinciri bozulmadan paketlenip reyonlara ulaştırılıyor. Böylelikle günümüzde sıkça tüketilen ancak mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan riskler barındırabilen midyeler, sağlıklı bir şekilde müşterilere sunuluyor ve üretimden reyona gelene kadarki her süreci kontrol altında tutulmuş oluyor.

    Balık reyonu bulunan CarrefourSA marketlerinde satışına başlanılan midyeler, 50’li file (1 kg) ve 100’lü file (2 kg) olarak satılıyor.

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