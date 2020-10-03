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    HaberlerEkonomi Haberleri Canlı yayında açıkladı! 2022'de açılacak...
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    03.10.2020 - 10:15 |

    Canlı yayında açıkladı! 2022'de açılacak...

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız." dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    Aşan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    İhracatta eylül rekorunu kırdık. İhracat bizim en önemli kalemimiz.

    Yeni ürünler ihraç etmeye başladık.

    İhracatta yerlilik oranı en yüksek olan ülkelerdeniz.

    Dünyanın aşırı finansallaşma sorunları var.

    İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin ilk çeyreği gibi açmış olacağız.

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