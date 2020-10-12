85,74BİST1.1770.97EURO9.320.39USD7.890.51ALTIN488.610.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Cari açık rakamı belli oldu
    ABONE OL
    12.10.2020 - 10:05 |

    Cari açık rakamı belli oldu

    Cari işlemler hesabı ağustosta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu.

    Cari açık rakamı belli oldu

    Bir önceki yılın Ağustos ayında 3 milyar 314 milyon ABD doları fazla  veren cari işlemler hesabında bu ayda 4 milyar 631 milyon ABD doları açık  gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti 4,6 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.

    Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203  milyon ABD doları oldu. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu gelişmede, ödemeler  dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.948 milyon ABD doları artarak 5.347 milyon ABD dolarına yükselmesi  ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına  göre 4.602 milyon ABD doları azalarak 1.179 milyon ABD dolarına  gerilemesi etkili olmuştur.

    Açıklamada şu bilgiler verildi: "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ağustos ayında 6.249 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 973  milyon ABD doları fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın  aynı ayına göre 589 milyon ABD doları azalarak 570 milyon ABD doları  olarak gerçekleşmiştir. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı  ayına göre 16 milyon ABD doları artarak 107 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir. 

    Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Tabletler bu hafta dağıtılacakMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üniversiteli Eda’nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

    Üniversiteli Eda’nın ölümüne neden olan sürücüsü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Mağdur olmayın

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Koronavirüs kabusu devam ediyor! Son durum...

    Antalya’da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürüp kaçtı

    Antalya’da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürüp kaçtı

    Sıradaki Haber