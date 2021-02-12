MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Cari açık rakamı belli oldu
ABONE OL
12.02.2021 - 10:05 | | Foreks

Cari açık rakamı belli oldu

Cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon ABD  doları artarak 3 milyar 210 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Cari açık rakamı belli oldu

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1.163  milyon ABD doları azalarak 644 milyon ABD dolarına ve ikincil gelir  dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon ABD doları azalarak 80  milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık  ayında 1.579 milyon ABD doları fazla vermişken bu ayda 940 milyon ABD  doları fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı  ayına göre 329 milyon ABD doları azalarak 3.344 milyon ABD dolarına  gerilemiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net  gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon ABD doları tutarında  azalarak 617 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı  ayına göre 529 milyon ABD doları azalarak 590 milyon ABD doları olarak  gerçekleşmiştir.

İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda son dakika gelişmesi! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda son dakika gelişmesi! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

2021 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

2021 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

Sıradaki Haber