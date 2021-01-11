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11.01.2021 - 10:08 | | AA

Cari işlemler açığı belli oldu

Cari işlemler açığı, Kasım'da yıllık bazda 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara ve 12 aylık cari işlemler açığı da 37 milyar 974 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler açığı belli oldu

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TEM otoyolunda hatalı sollama faciaya neden oluyorduTuzla’da TEM Otoyolunda seyir halinde olan araca çarpıp kaçmaya başlayan sürücü, çarptığı araç sürücüsüne hakaret ederek tehdit etti. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı.
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