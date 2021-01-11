Cari işlemler açığı belli oldu

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aynı dönemde 2.9 milyar dolar 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.