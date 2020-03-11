Cari işlemler belli oldu!

Cari işlemler açığı, Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 12 aylık cari işlemler dengesi ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.

Merkez bankası açıklamasında, "Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.

CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara çıktı. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolara geriledi. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolara yükseldi.

498 MİLYON DOLAR NET SATIŞ YAPILDI

Bu dönemde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 26 milyon dolar azalarak 765 milyon dolara indi. Portföy yatırımlarında 1 milyar 222 milyon dolar net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 333 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 498 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 234 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 2 milyar 98 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında 2 milyar 193 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 503 milyon dolar ve 219 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 2 milyar 934 milyon dolar azaldı.