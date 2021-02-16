MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Carrefoursa’dan 75 yeni bayilik
ABONE OL
16.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Carrefoursa’dan 75 yeni bayilik

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki Carrefoursa, bayilik sisteminden büyük talep aldığını açıkladı.

Carrefoursa’dan 75 yeni bayilik

2020 yılını 25 bayi ile bitiren Carrefoursa, bu yıl sonu itibarıyla 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Küçük işletmeleri ve girişimcileri, Carrefoursa’nın dünyasına davet ettiklerini belirten Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi:

“Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor. Sabancı’nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle, esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Henüz yeni bir sistem olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabilmek.”

Adana'da alacak-verecek kavgasıAdana'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Faruk Ç. ve Selahattin A., bacaklarından tabanca ile vurularak yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

Son dakika: İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

Son dakika: Derin harekâtlarda ‘nokta’ operasyon

Sıradaki Haber