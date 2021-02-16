Carrefoursa’dan 75 yeni bayilik

2020 yılını 25 bayi ile bitiren Carrefoursa, bu yıl sonu itibarıyla 100 bayiye ulaşmayı hedefliyor. Küçük işletmeleri ve girişimcileri, Carrefoursa’nın dünyasına davet ettiklerini belirten Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi:

“Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor. Sabancı’nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle, esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Henüz yeni bir sistem olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabilmek.”