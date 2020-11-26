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26.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

CarrefourSA’dan franchise sistemi geldi

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Süper ve Mini formatlarında “franchise” vermeye başladı.

CarrefourSA’dan franchise sistemi geldi

 

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, nisandan bu yana franchise başvurularını almaya başladıklarını belirterek, bugün için 15 marketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Kartallıoğlu, “Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız” dedi.

CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu’da yayıp bayi sayısını bir yılda 100’e ulaştırmayı hedefliyor.

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