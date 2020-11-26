CarrefourSA’dan franchise sistemi geldi

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, nisandan bu yana franchise başvurularını almaya başladıklarını belirterek, bugün için 15 marketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Kartallıoğlu, “Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız” dedi.

CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu’da yayıp bayi sayısını bir yılda 100’e ulaştırmayı hedefliyor.