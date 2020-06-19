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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Çatı deyince akla güneş paneli gelsin’
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    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Çatı deyince akla güneş paneli gelsin’

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla kendi elektriğini üreten bir yatırımcı profili geliştirmek istediklerini belirterek, “Hedefimiz, Türkiye’de çatı denildiğinde akla ilk gelen şeyin güneş paneli olması. Üretimin her alanında bu düşüncenin yerleştirilmesini arzuluyoruz” dedi.

    ‘Çatı deyince akla güneş paneli gelsin’

    Dönmez, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Enerji ve Maden Komitesinin Başkanı Cihad Terzioğlu ile bir araya geldi.

    Salgın döneminde yerli ve yenilenebilir enerjideki üretim rakamlarının sevindirici olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Nisan ayında elektrik üretiminde yerli oran yüzde 79.6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000’den bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti” diye konuştu.

    Herkes üretsin

    Dönmez, mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarıyla yeni atılımların devam edeceğine işaret ederek, “Ülke çapında entegre bir sektör ve üretim hattı oluşturacağız. Mini YEKA güneş santrallerimizle Türkiye’nin güneşinden büyük, orta ve küçük ölçekli yatırımcılarımızın tümü yararlanacak” dedi. Dönmez, tüm üretici, yatırımcı ve girişimcileri kendi enerjisini, elektriğini üretmeye davet etti.

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