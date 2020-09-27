Çay bedeli ödemeleri 29 Eylül’de başlıyor

Temmuzda alınan organik yaş çay farkı olan 16 milyon liranın da 30 Eylül’de ödeneceği kaydedildi.

ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi. ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül’de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtildi.

Üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı bildirilen açıklamada, kampanya genelinde ise 699 bin ton çay alımı yapıldığı ifade edildi.