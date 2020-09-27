27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Çay bedeli ödemeleri 29 Eylül’de başlıyor
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), ağustosta alınan 91 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 297 milyon lira ödeneceğini, ödemelerin 29 Eylül’den başlayarak 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.
Temmuzda alınan organik yaş çay farkı olan 16 milyon liranın da 30 Eylül’de ödeneceği kaydedildi.
ÇAYKUR, üçüncü sürgünde 179 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi. ÇAYKUR’dan yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül’de başlayan üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği belirtildi.
Üçüncü sürgünde bugüne kadar 179 bin ton yaş çay alındığı bildirilen açıklamada, kampanya genelinde ise 699 bin ton çay alımı yapıldığı ifade edildi.
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