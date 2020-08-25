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    HaberlerEkonomi Haberleri Çay bedeli ödemeleri başlıyor
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    25.08.2020 - 07:00 |

    Çay bedeli ödemeleri başlıyor

    ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, temmuz ayında alınan 182 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere yaklaşık 600 milyon lira ödeneceğini söyledi.

    Çay bedeli ödemeleri başlıyor

     

    Alim, yaş çay bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına 26 Ağustos Çarşamba günü aktarılmaya başlanacağını ifade ederek, üreticilerin yaş çay paralarını ilgili bankalardan 27 Ağustos Perşembe günü almaya başlayacağını, ödemelerin 31 Ağustos günü tamamlanacağını belirtti. Alim, ÇAYKUR’un düzenli olarak aldığı yaş çayın bedellerini bir sonraki ayın sonuna kadar ödediğini hatırlattı.

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