Çaya 44 maddelik korona önlemi

Fabrikaların fiziki hazırlıklarını en geç 27 Nisan’a kadar bitireceğini vurgulayan Alim, “2020 yaş çay kampanyamız maalesef tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını gölgesinde başlayacak. Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı” dedi.

Randevulu ve maskeli

Bahçeden alım yerine, alım yerinden fabrikaya, her türlü planı hazırladıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

“Üreticimizin çaylarını alım yerine getirmesinden, eksperlerimizin çay alma şartlarına, nakliyeciden fabrikalarımızda çalışan personelimize kadar dikkat edilmesi gereken 44 maddelik bir Kovid-19 acil eylem planı oluşturup uygulamaya aldık. Üreticimiz kendisine verilen randevu saatlerine riayet ederek, alım yerine maskeli bir şekilde gelip sosyal mesafeyi koruyarak çayını satabilecektir.”

Her aşamada kontrol

Alim, ayrıca eksperlere kampanya öncesi Kovid-19 tedbirleriyle ilgili eğitim verileceğini de belirterek, şunları kaydetti:

“Yükleme ekipleri, nakliyeciler yine sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu kuralına uyacak. Nakliyecilerin fabrikaya giriş çıkışları kontrollü olacak ve kesinlikle hiçbir sosyal alanı kullanmalarına izin verilmeyecek. Personelin işe giriş çıkışlarında ateşleri ölçülecek, kıyafetlerini değiştikten sonra ellerini yıkamadan ve maskelerini takmadan işe başlamayacak. Sosyal mesafeyi ihlal etmemelerine dikkat edilecek. İnsan ve toplum sağlığı konularında düzenli bilgi verilecek.”