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    HaberlerEkonomi Haberleri Çaya 44 maddelik korona önlemi
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    21.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Çaya 44 maddelik korona önlemi

    ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yaş çay sezonunda 44 maddelik eylem  planı oluşturduklarını bildirdi.

    Çaya 44 maddelik korona önlemi

    Fabrikaların fiziki hazırlıklarını en geç 27 Nisan’a kadar bitireceğini vurgulayan Alim, “2020 yaş çay kampanyamız maalesef tüm dünyayı tehdit eden virüs salgını gölgesinde başlayacak. Bizim için her şeyden önemlisi insan sağlığı” dedi.

    Randevulu ve maskeli

    Bahçeden alım yerine, alım yerinden fabrikaya, her türlü planı hazırladıklarına dikkati çeken Alim, şunları kaydetti:

    “Üreticimizin çaylarını alım yerine getirmesinden, eksperlerimizin çay alma şartlarına, nakliyeciden fabrikalarımızda çalışan personelimize kadar dikkat edilmesi gereken 44 maddelik bir Kovid-19 acil eylem planı oluşturup uygulamaya aldık. Üreticimiz kendisine verilen randevu saatlerine riayet ederek, alım yerine maskeli bir şekilde gelip sosyal mesafeyi koruyarak çayını satabilecektir.”

    Her aşamada kontrol

    Alim, ayrıca eksperlere kampanya öncesi Kovid-19 tedbirleriyle ilgili eğitim verileceğini de belirterek, şunları kaydetti:

    “Yükleme ekipleri, nakliyeciler yine sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu kuralına uyacak. Nakliyecilerin fabrikaya giriş çıkışları kontrollü olacak ve kesinlikle hiçbir sosyal alanı kullanmalarına izin verilmeyecek. Personelin işe giriş çıkışlarında ateşleri ölçülecek, kıyafetlerini değiştikten sonra ellerini yıkamadan ve maskelerini takmadan işe başlamayacak. Sosyal mesafeyi ihlal etmemelerine dikkat edilecek. İnsan ve toplum sağlığı konularında düzenli bilgi verilecek.”

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
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